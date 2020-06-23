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Похолодание, дожди и грозы: чего ждать от погоды в Украине 23 июня (карта)

23 июня, 07:26

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами ожидаются шквалы 15-20 м/с

В Украине сегодня, 23 июня, станет немного прохладнее. Также на страну обрушатся сильные дожди, грозы и ураганный ветер. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

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"23 июня кратковременные дожди, грозы (в южной части ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь), в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди", – говорится в сообщении.

А вот на Карпаты и Прикарпатье, по прогнозам синоптиков, обрушатся сильные дожди. Ветер в стране ожидается южный, в западных и северных областях юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее – тут ожидаются 18-23 градусов тепла. А в Карпатах синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области пронесся смерч. Вихрь бушевал в районе поселка Обертин.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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