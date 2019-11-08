На Львовщине лось разгуливал по улицам города: появилось видео

Спецоперацию по спасению лося на улицах города Сокаль на Львовщине проводили полиция, лесники и охотники.

Животное разгуливало по улицах города, а когда забежало во двор к местным жителям – испугался и бросился наутек. Лось упал с холма и ударился о ворота.

Чтобы вернуть животное в лоно природы, задействовали полицию, лесников и охотников. В конце концов сохатый самостоятельно выбрался из города, переплыл реку и скрылся в лесу.

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Отметим, что это не первая спецоперация по спасению животных. Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, в Днепре разбили коллектор, чтобы спасти собаку. Пса из коллектора вытаскивали пятеро спасателей, которым пришлось ломом разбить боковую стенку.

Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

А в Херсонской области спасли упавшую в канал косулю. Напуганное животное пыталось самостоятельно выбраться, но безуспешно.

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