Во Львовской области мошенники ограбили фермера
Мошенники обвесили мужчину на 800 тысяч гривен
Как выяснилось, злоумышленники приехали к фермеру купить рапс и пшеницу. Они незаметно для хозяина установили на его веса специальное устройство на радиоуправлении. Сначала мошенники приехали и взяли зерна на анализ, но спустя несколько дней без предупреждения появились с грузовиками. Фермер говорит, что заметил, что с весом творилось что-то неладное, но не придал этому значения. Таким образом Роман продал мошенникам восемь грузовиков рапса.
Погубила мошенников жадность, ведь те вернулись к фермеру по пшеницу. Тогда он и вызвал полицию. Сейчас мошенникам грозит до восьми лет тюрьмы.
Ранее мы писали, что под Киевом поймали трех мошенниц, укравших у пенсионерки 30 тысяч гривен. Женщины прикинулись покупательницами дома и унесли все сбережения старушки.
Напомним, в Украине активизировались "магические" мошенники. Аферисты стараются установить с жертвами эмоциональный контакт.
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