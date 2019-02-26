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Во Львовской области мошенники ограбили фермера

Сегодня, 16:24

Мошенники обвесили мужчину на 800 тысяч гривен

Во Львовской области мошенники ограбили фермера Запад Мошенники обвесили мужчину на 800 тысяч гривен

В поселке Ивано-Франково Львовской области мошенники обвесили местного фермера на 800 тысяч гривен. Как им это удалось – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, злоумышленники приехали к фермеру купить рапс и пшеницу. Они незаметно для хозяина установили на его веса специальное устройство на радиоуправлении. Сначала мошенники приехали и взяли зерна на анализ, но спустя несколько дней без предупреждения появились с грузовиками. Фермер говорит, что заметил, что с весом творилось что-то неладное, но не придал этому значения. Таким образом Роман продал мошенникам восемь грузовиков рапса.

Погубила мошенников жадность, ведь те вернулись к фермеру по пшеницу. Тогда он и вызвал полицию. Сейчас мошенникам грозит до восьми лет тюрьмы. 

Ранее мы писали, что под Киевом поймали трех мошенниц, укравших у пенсионерки 30 тысяч гривен. Женщины прикинулись покупательницами дома и унесли все сбережения старушки.

Напомним, в Украине активизировались "магические" мошенники. Аферисты стараются установить с жертвами эмоциональный контакт.

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Тег ограбление, мошенники, фермер, Львовска область, обвес

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