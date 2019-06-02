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Во Львовской области мужчина разбился, выпав из корзины воздушного шара

2 июня, 15:08

Инцидент произошел в Жидачевском районе

Архивное фото В.Бедрин, "Сегодня"
Архивное фото В.Бедрин, "Сегодня".

Мужчина погиб во Львовской области, выпав из корзины воздушного шара. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Нацполиции.

"В Жидачевское отделение полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21.00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал мужчина. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность аэронавта – 47-летнего жителя одного из сел Пустомытовского района. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что драматическая сцена разыгралась на фестивале воздухоплавания "Крымская Весна", который проводит с 30 апреля по 5 мая российская администрация Феодосии. Так, в районе села Журавки Кировского района ветром унесло воздушный шар с ребенком.

Также в Германии произошло на обычное воздушное транспортное происшествие – воздушный шар с шестью пассажирами налетел на опору линии электропередачи и запутался в кабелях.

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Тег гибель, воздушный шар, львовская область

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