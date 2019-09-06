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Во Львовской области на мужчину рухнула стена дома

6 сентября, 10:54

Пострадавшего с травмами доставили в больницу

В городе Жовква Львовской области 5 сентября, около 15:00, на ул Короленко, во время ремонтных работ в частном доме обвалилась стена. В результате травмы получил 30-летний житель Львова – сын владельца дома. По предварительным данным, дом не был жилым.

Спасатели с помощью домкрата провели работы по деблокированию пострадавшего из-под стены и транспортировали его к автомобилю скорой помощи. Об этом сообщают в ГСЧС.

"С диагнозом "закрытый перелом левого бедра" мужчину доставили в в 8-ГКБ областного центра", – добавляет департамент гражданской защиты ЛОГА.

Ранее сообщалось, что в Дрогобыче Львовской области после обвала части жилого дома, в результате которого погибли восемь человек, полицейские задержали двух работников коммунального предприятия.

Как известно, в результате обвала части жилого дома в Дрогобыче Львовской области погибли восемь человек, в том числе и ребенок. Трагедия произошла в ночь со вторника на среду, 28 августа.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче.

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Источник: Сегодня

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