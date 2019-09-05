Украинцам из США и Канады прислали холодное оружие: таможенники все изъяли

Работники Львовской таможни ГФС во время таможенного досмотра международных почтовых отправлений обнаружили холодное оружие.

Как выяснилось, в Украину поступили посылки из Испании, США и Канады. Согласно декларациям, их должны были получить жители Запорожья, Тернополя, Львова и Закарпатья. Во время проверки среди личных вещей таможенники обнаружили четыре ножа в чехлах с маркировкой. Согласно выводам экспертов, все они относятся к категории клинкового холодного оружия. В частности один кинжал изготовлен промышленным способом по образцу охотничьих кинжалов, второй нож с маркировкой Mossyoak является охотничьим, еще один нож, похожий на охотничий, изготовлен кустарным способом.

"Отправители нарушили порядок пересылки через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, товаров запрещенных к пересылке. Их действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных ст. 473 Таможенного кодекса Украины", – добавляют в пресс-центре Львовской таможни ГФС.

Оружие изъято. Дела будут направлены в суд.

Ранее во Львовской области работники таможни ГФС в банке из-под краски обнаружили золотые слитки. Как выяснилось, отправить золотые слитки в посылке пыталась гражданка, проживающая в Великобритании.

Ранее во Львовской области задержали партию "элитной" контрабанды – швейцарских часов. Водитель Mitsubishi Grandis следовал из Польши в Украину после частной поездки через пункт пропуска "Шегини – Медика".

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