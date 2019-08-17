Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет

На борту вертолета находились два члена экипажа, пострадавших нет

Facebook Генеральный штаб ВСУ. Архивное фото

На аэродроме "Броды" во Львовской области во время взлета упал вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По данным спасателей, инцидент произошел 16 августа после полудня.

"В 15:33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Куц) поступило сообщение, что на аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около 3-4 метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа. В результате происшествия травмированных нет, пожара не было", – говорится в сообщении.

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По факту инцидента проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

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Ранее сообщалось, что 29 мая, в 23:27 во время учебно – тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

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