Во Львовской области набирает популярности необычное агро-развлечение

Желающие могут купить продукты прямо на грядке, а потом самостоятельно собрать их

Во Львовской области все более популярно новое агроразвлечение. Фото: Сегодня

Магазин на грядке – покупателям предлагают заплатить, а потом еще и собирать продукты ягоды прямо с земли. Такое агро-развлечение набирает все большей популярности среди украинцев. К фермеру со Львовсщины, который приглашает клиентов на клубничное поле стоят очереди.

Бизнес настолько выгоден, что он хочет сделать на грядке не только ягодный супермаркет, признался он корреспондентам "Сегодня".

В девять утра на поле уже спешат первые покупатели – собирать спелую клубнику. Грядка – это гектар ягод, и уже до обеда их обычно собирают.

Так, Ольге помогает ее маленькая дочь – Наташа. Они проехали 20 километров из Львова, чтобы полакомиться ягодами.

"Были в прошлом году, очень нам понравилось. Наталочка, держи ягодку. Клубника очень вкусная, красивая. Ну и вообще отдых для души", – призналась Ольга Паславская.

Клубнику приходится собирать самим покупателям, именно это и нравится людям. Не пугает их даже жара.

"Ну это и есть самый кайф, то, что мы сами собираем. Она сладкая. Сладкая, вкусная, да", – рассказала покупательница Кристина Малиновская.

"Самое главное, что хозяйку перед уборкой не взвешивают, и после этого тоже. Понимаете, это очень важный козырь", – со смехом добавил покупатель Иван Матвиишин.

Тут никто не следит за тем, сколько ягод клиенты съедят. Удержаться от того, чтобы не собрать клубнику – невозможно. Растет здесь девять сортов. Каждый может попробовать и выбрать себе по вкусу.

Владелец плантации и сам съедает добрую пригоршню ягод, пока рассказывает "Сегодня" о своем бизнесе.

"Ну невозможно собрать, и, собирая, не есть. Собирают по-разному. Кто приехал килограмм собрать и съесть два постараться. А кто-то признается честно – мы съели где-то точно килограмм, плюсуй сверху", – объяснил владелец агробизнеса Николай Стецькив.

За свои ягоды фермер просит по 60 гривен за килограмм, тогда как на львовских рынках она стоит по 40. Впрочем, Николай убежден, что такой в городе не найти.

"Она должна быть исключительно красной. Блестящая, целая, не помятая", – добавил он.

Между тем, в парнике наливаются спелостью помидоры. Позже их тоже можно будет купить сразу с грядки. Мечтает фермер о супермаркете на поле. Еще в этом году он планирует высадить малину, чернику и виноград.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, чего ждать от цен на продукты в июне. Украинцев ждут дешевые "витамины" в виде овощей и дорогая курятина. Эксперты объяснили, почему стоимость мяса и молока пока не упадет.

Также мы сообщали о том, что, согласно данным мониторинга "Сегодня", клубнику выгоднее покупать на рынках, а не в магазинах. Ягоду неплохого качества можно найти у торговцев даже по 40 грн/кг, отличную — по 60, а на варенье даже по 30 грн/кг, что всего на 5 грн дороже, чем год назад.

Но надо учитывать, что на рынках могут обвесить, а в магазинах вес точный. Уже много черешни, но цены разнятся в зависимости от качества: свежая по 80—90 грн/кг, с гнильцой — по 50—60. Появляются абрикосы, пока импортные, и вроде недорого — от 60 грн/кг, но на вкус трава-травой.

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