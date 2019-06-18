Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львовской области набирает популярности необычное агро-развлечение

18 июня, 21:06

Желающие могут купить продукты прямо на грядке, а потом самостоятельно собрать их

Во Львовской области все более популярно новое агроразвлечение
Во Львовской области все более популярно новое агроразвлечение. Фото: Сегодня

Магазин на грядке – покупателям предлагают заплатить, а потом еще и собирать продукты ягоды прямо с земли. Такое агро-развлечение набирает все большей популярности среди украинцев. К фермеру со Львовсщины, который приглашает клиентов на клубничное поле стоят очереди.

Бизнес настолько выгоден, что он хочет сделать на грядке не только ягодный супермаркет, признался он корреспондентам "Сегодня".

В девять утра на поле уже спешат первые покупатели – собирать спелую клубнику. Грядка – это гектар ягод, и уже до обеда их обычно собирают.

Так, Ольге помогает ее маленькая дочь – Наташа. Они проехали 20 километров из Львова, чтобы полакомиться ягодами.

"Были в прошлом году, очень нам понравилось. Наталочка, держи ягодку. Клубника очень вкусная, красивая. Ну и вообще отдых для души", – призналась Ольга Паславская.

Клубнику приходится собирать самим покупателям, именно это и нравится людям. Не пугает их даже жара.

"Ну это и есть самый кайф, то, что мы сами собираем. Она сладкая. Сладкая, вкусная, да", – рассказала покупательница Кристина Малиновская.

"Самое главное, что хозяйку перед уборкой не взвешивают, и после этого тоже. Понимаете, это очень важный козырь", – со смехом добавил покупатель Иван Матвиишин.

Тут никто не следит за тем, сколько ягод клиенты съедят. Удержаться от того, чтобы не собрать клубнику – невозможно. Растет здесь девять сортов. Каждый может попробовать и выбрать себе по вкусу.

Владелец плантации и сам съедает добрую пригоршню ягод, пока рассказывает "Сегодня" о своем бизнесе.

"Ну невозможно собрать, и, собирая, не есть. Собирают по-разному. Кто приехал килограмм собрать и съесть два постараться. А кто-то признается честно – мы съели где-то точно килограмм, плюсуй сверху", – объяснил владелец агробизнеса Николай Стецькив.

За свои ягоды фермер просит по 60 гривен за килограмм, тогда как на львовских рынках она стоит по 40. Впрочем, Николай убежден, что такой в городе не найти.

"Она должна быть исключительно красной. Блестящая, целая, не помятая", – добавил он.

Между тем, в парнике наливаются спелостью помидоры. Позже их тоже можно будет купить сразу с грядки. Мечтает фермер о супермаркете на поле. Еще в этом году он планирует высадить малину, чернику и виноград.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, чего ждать от цен на продукты в июне. Украинцев ждут дешевые "витамины" в виде овощей и дорогая курятина. Эксперты объяснили, почему стоимость мяса и молока пока не упадет.

Также мы сообщали о том, что, согласно данным мониторинга "Сегодня", клубнику выгоднее покупать на рынках, а не в магазинах. Ягоду неплохого качества можно найти у торговцев даже по 40 грн/кг, отличную — по 60, а на варенье даже по 30 грн/кг, что всего на 5 грн дороже, чем год назад.

Но надо учитывать, что на рынках могут обвесить, а в магазинах вес точный. Уже много черешни, но цены разнятся в зависимости от качества: свежая по 80—90 грн/кг, с гнильцой — по 50—60. Появляются абрикосы, пока импортные, и вроде недорого — от 60 грн/кг, но на вкус трава-травой.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фермер, развлечение, львовская область

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области набирает популярности необычное агро-развлечение". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черкассах набирает популярности экзотическая флай-йога

Вчера, 05:18

Полеты в гамаках под открытым небом помогают черкасчанам поправить здоровье и самочувствие

Во Львовской области мужчина разбился, выпав из корзины воздушного шара

2 июня, 15:08

Инцидент произошел в Жидачевском районе

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ

Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей

Обнаружен затонувший доисторический мир

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

ТОП-5: Как аферисты "наживаются" на украинцах в обменниках

Зеленский выступил в Конституционном суде и покинул заседание

Жилмар: «У Украины сейчас одно из лучших поколений в истории»

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Сегодня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Тарифы на газ: Что сказал представитель Зеленского в Кабмине

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших учебных заведений мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь