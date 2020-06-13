Во Львовской области обнаружили 132 случая COVID-19: названа причина антирекорда

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За прошлые сутки, 12 мая, у 132 жителей Львовской области обнаружили коронавирус. Это самый высокий показатель по заражению коронавирусом в Украине за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

"Лабораторные центры города провели 639 ПЦР-тестов, из которых 132 – позитивные. Среди них 59 жителей Львова", - сказано в сообщении.

"Имеем большое количество новых подтвержденных случаев инфицирования, но это связано с тем, что и лаборатории проводят много тестирований – за последние дни ежедневно более 600 ПЦР-исследований. Если смотреть в процентном соотношении, то ситуация за последние дни одинакова – в пределах 20-21% новых случаев от общего количества проведенных тестирований в сутки. Сейчас нам важно выйти на такой этап тестирования, чтобы результаты анализов мы могли получать максимума несколько дней, тогда мы будем видеть реальную картину за день, и сможем говорить о показателе инцидентности собственно на это время", - прокомментировала Галина Сличная.

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Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом во Львовской области возросло до 2658 человек. 604 пациента выздоровели, 92 скончались. Это самый высокий показатель по заражению коронавирусом в Украине за сутки.

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Далее в антирейтинге идет Закарпатская область (77 новых пациентов), Киев (72 пациента), Ровенская область(66 зараженных), и Харьковская область (56 заболевших).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сегодня будет рассмотрен вопрос об ужесточении карантинных ограничений в областях, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

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В Одесской области вспышку COVID-19 обнаружили в селе Першотравневое Измаильского района. Там опасную инфекцию подтвердили у прихожан церкви.

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