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Во Львовской области парень порезал таксиста: ему провели две операции

8 июля 2021 21:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Врачи говорят, что пострадавший чудом остался жив – если бы нож немного не так вошел, мужчина бы погиб на месте

Подозреваемого задержали спустя час после нападения. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемого задержали спустя час после нападения. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области порезали таксиста на вызове. У него пять ножевых ранений в грудь и живот. Полицейские уже задержали подозреваемого, им оказался 20-летний житель Дрогобыча.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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О ночном случае еще напоминают следы крови на дороге и полицейские отметки. О нападении на таксиста местные жители узнали уже на рассвете. Говорят, тогда и поняли – почему посреди ночи лаяли собаки.

Из собственных источников "Сегодня" узнали: пострадавший – опытный таксист – долго работает в одной из служб. Ночью вез пассажира из Львова в село Навария. Там на него и напали. После резни таксист еще 100 метров прошел к трассе, где его нашли местные и вызвали скорую.

"Пять ножевых ранений, из них две раны были проникающие. Раны в таких местах, где много сосудов вокруг шли, если нож немного иначе проникал бы, сразу фатально закончилось бы для пациента", – сказал медик Ярослав Марич.

Пострадавшему уже провели две операции, сейчас жизни ничего не угрожает. Авто, на котором он работал, пока забрали на штраф-площадку.

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Спустя час после нападения полицейские нашли и задержали подозреваемого, он был на пригородном вокзале Львова.

В полиции говорят – изъяли неопровержимые вещественные доказательства. Однако что стало мотивом зверского нападения – пока неизвестно. За покушение на убийство парню грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Харькове произошла поножовщина. Мужчины выясняли, чей Крым.

Кроме того, в Одессе мужчина придрался к незнакомцу из-за его внешнего вида, после чего набросился с ножом.

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