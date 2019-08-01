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Во Львовской области перевернулся квадроцикл: за рулем был ребенок

Сегодня, 14:16

Мальчик с травмами в реанимации

/ Фото: popmech.ru

Во Львовской области перевернулся квадроцикл: за рулем был ребенок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/2.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/2.jpg Запад Мальчик с травмами в реанимации

Во Львовской области в полицию 31 августа около 23.10 поступило сообщение от медиков, что к ним доставили 12-летнего жителя села Пасеки Зубрицкие. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы с диагнозом: субарахноидальное кровоизлияние, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Об этом сообщают в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, в тот вечер, около 21.00 мальчик, катаясь во дворе, он не справился с управлением квадроциклом, перевернулся и получил телесные повреждения.

По факту открыто уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится досудебное расследование.

Напомним, вчера в Ровно на территории заброшенного здания на ул. Соборная ребенок упал с 5-метровой высоты и получил тяжелые травмы.

Также сообщалось, что в городе Чортков Тернопольской области от удара током  погиб 14-летний мальчик. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

Напомним, недавно в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, которая находится в 200 метрах от их дома.

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ДТП ребенок квадроцикл реанимация

Источник: Сегодня

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