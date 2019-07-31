Мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии

В Ровно ребенок упал с 5-метровой высоты: дети играли в заброшенном здании 2019-07-31T15:04:00+03:00 Запад Мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии

В Ровно на территории заброшенного здания на ул. Соборная ребенок упал с 5-метровой высоты и получил тяжелые травмы. ЧП произошло вчера, 30 июля, около 18:10.

Полицейские установили, что 9-летний мальчик сначала играл во дворе своего дома с двумя сверстниками. Около 18:00 вместе с товарищами (15 и 19 лет) парень отправился в одноэтажное заброшенное задние возле водонапорной башни.

Во время игр на крыше 9-летний ребенок не заметил вентиляционное отверстие и по собственной неосторожности упал с высоты около пяти метров. Старший из ребят сразу позвал взрослых, которые вызвали "скорую". Ребенка госпитализировали в больницу с диагнозом: кататравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания и свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, пневмоцефалия, множественные ушибы тела и головы.

Мальчик сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Состояние его медики оценивают, как "тяжелое". Полицейские по данному факту проводят проверку. Как установили правоохранители, семья мальчика вполне благополучная и в поле зрения полицейских никогда не попадала.

Напомним, недавно в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, которая находится в 200 метрах от их дома.

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Также сообщалось, что в городе Чортков Тернопольской области от удара током погиб 14-летний мальчик. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

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