Во Львовской области пешехода сбили сразу два авто: что с пострадавшим (фото)

В городе Перемышляны Львовской области пешехода сбили два автомобиля. Пострадавший выжил, сейчас он находится в реанимации.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла около 21:00 31 марта на улице Галицкой. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Meriva, 18-летний местный житель, совершил наезд на пешехода, 33-летнего жителя Перемышлян.

От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехал автомобиль Renault Laguna под управлением 24-летнего жителя одного из сел района. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Ранее мы сообщали, что в Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двух детей.

Также напомним, в Тернопольской области автомобиль Lexus сбил бабушку с ребенком.

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