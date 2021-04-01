Українська
$ 27,82
32,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области пешехода сбили сразу два авто: что с пострадавшим (фото)

1 апреля, 14:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы устанавливают все обстоятельства происшествия

В городе Перемышляны Львовской области пешехода сбили два автомобиля. Пострадавший выжил, сейчас он находится в реанимации.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла около 21:00 31 марта на улице Галицкой. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Meriva, 18-летний местный житель, совершил наезд на пешехода, 33-летнего жителя Перемышлян.

От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехал автомобиль Renault Laguna под управлением 24-летнего жителя одного из сел района. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Реклама

В тренде
Погибших под Шумами могло быть больше: врач вынесла раненого из-под пуль (фото)

Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двух детей.

Также напомним, в Тернопольской области автомобиль Lexus сбил бабушку с ребенком.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП полиция реанимация Львовская область пострадавший
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смерть мужчины после прививки от COVID-19 в Черновцах: у него обнаружили коронавирус
Смерть мужчины после прививки от COVID-19 в Черновцах: у него обнаружили коронавирусЗапад
На Прикарпатье смягчают карантин: что разрешили
На Прикарпатье смягчают карантин: что разрешилиЗапад
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)Запад
В Черновцах после COVID-прививки умер мужчина: что говорят в Минздраве
В Черновцах после COVID-прививки умер мужчина: что говорят в МинздравеУкраина
Жестокое убийство студентки во Львове: парня погибшей арестовали (видео)
Жестокое убийство студентки во Львове: парня погибшей арестовали (видео)Запад
Ровно в шаге от красной зоны. В городе ужесточают карантин
Ровно в шаге от красной зоны. В городе ужесточают карантинЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять