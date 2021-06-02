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Во Львовской области погиб школьник во время экскурсии на водопад. Подробности трагедии

2 июня, 15:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте трагедии работают полицейские и эксперты – по данному факту будет проведено расследование – подробности

Во Львовской области во время школьной экскурсии на водопад погиб ученик 6-го класса одной из львовских школ. Мальчик получил травму из-за падения в воду, к сожалению, его не удалось спасти.

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Как рассказали в пресс-службе мэрии Львова, трагедия произошла в среду, 2 июня, в селе Каменка Стрыйского района.

Что произошло

Мальчик, 2009 года рождения, подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, где передали медикам.

К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли. Медики констатировали смерть.

Известно, что группа из 44 львовских школьников находилась на школьной экскурсии в сопровождении пяти взрослых – трех учителей и двух родителей.

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Спасатели ГСЧС достают тело мальчика. Фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС достают тело мальчика. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте трагедии работают полицейские и эксперты, родителей мальчика уже сообщили.

По информации управления образования во Львове, по данному факту будет проведено расследование.

Кроме того, мэр города Андрей Садовый выразил свои соболезнования по поводу трагедии.

"Искренние соболезнования родным мальчика, погибшего сегодня в Сколевском. Во время экскурсии в село Каменка ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью. Община выражает искренние соболезнования родным. Скорбим вместе с вами", – написал Садовый.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожье девочку убило деревянной скульптурой.

Также напомним, в Тернопольской области на глазах у друзей утонули подростки.

Кроме того, в Херсонской области в ДТП пострадали шестеро детей. Подробности в сюжете "Сегодня":

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