Во Львовской области поймали на взятке чиновника РГА и сельского председателя

Чиновники требовали 5тысяч долларов неправомерной выгоды

Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления в организации коррупционной схемы при проведении земельных аукционов.

Так, начальник отдела агропромышленного развития одной из райгосадминистраций и сельский голова требовали от предпринимателя 5 тыс. долларов за победу на земельном аукционе. В результате победы последний мог получить в аренду земельный участок площадью 5 гектаров.

Начальника отдела РГА задержали во время получения им первой части взятки. Правоохранители изъяли 2 тыс. долларов. В служебных кабинетах руководителя отдела райгосадминистрации и сельского головы провели санкционированные обыски. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

Напомним, не так давно на взятке задержали подчиненных львовского мэра.

Также во Львовской области задержали председателя Старосамборской РГА. На эту должность в январе 2017 был назначен бывший учитель Орест Бонк.

Ранее во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали так называемый "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

Также сообщалось, что в Ровно на взятке попался майор полиции:

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