В Ровенской области госрегистратора поймали на крупной взятке
За содействие в изготовлении технических паспортов фигурант требовал 3600 долларов
В Ровенской области разоблачили коррупционную схему в системе государственной регистрации объектов недвижимости.
"В ходе следствия было установлено, что за содействие в изготовлении технических паспортов на три объекта недвижимости, с внесением недостоверных данных, а также осуществление их последующей регистрации в реестре прав недвижимого имущества фигуранты требовали 3600 долларов. Средства получали в два этапа", – сообщают в полиции.
При осмотре личных вещей задержанного правоохранители обнаружили 2600 долларов. Еще часть средств неправомерной выгоды с первой передачи были изъяты во время обыска рабочего места одного из фигурантов.
В настоящее время решается вопрос о сообщение правонарушителям о подозрении и избрании им меры пресечения.
Уголовное производство открыто, взяточнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее во Львове на взятке попался сотрудник Управления СБУ во Львовской области, который требовал с граждан 6500 долларов США.
Также мы писали, что во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тыс. гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.
Также сообщалось, что полиция задержала депутата Львовского облсовета от фракции "Самопомич"Андрея Прокопива за получение взятки в сумме 6 тыс. гривен.
Также сообщалось, что в Ровно на взятке попался майор полиции:
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