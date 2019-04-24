Во Львове разоблачили юную "террористку"
Оказалось, что свою школу "заминировала" восьмиклассница
Во Львове выследили анонимную "террористку" – на линию 102 поступил звонок о взрывчатке в одной из школ города, однако выезжать в учебное заведение спецгруппам не пришлось, учеников из классов также не выводили: через несколько минут уже было известно, что звонила восьмиклассница той же школы.
Сообщение о минировании поступило, когда уроки уже заканчивались. Полицейским с мобильного заявили о взрывчатке, причем голос был детским. Как только абонент положил трубку, копы набрали этот же номер – и им ответили детским голосом. Вскоре выяснилось, что звонила подружка владелицы телефона.
"Полицейские установили, что звонила 14-летняя ученица этой школы, которая учится в восьмом классе. Девочка звонила с чужого телефона. На данный момент она опрошена в присутствии родителей", – рассказала спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
Как стало известно, мобильный телефон девочка одолжила у подруги из параллельного класса, объяснив, что хочет позвонить маме. Когда полиция начала расследование, она вначале пыталась отрицать свою выходку, рассказали журналистам "Сегодня" в школе. Но в итоге выяснилось, что так ученица пыталась сорвать контрольную.
"В этом классе как раз на седьмом уроке должна была быть контрольная по зарубежной литературе и фактически это произошло на перерыве, перед шестым и седьмым уроком. Ну, из полиции информацию мы практически моментально получили, потому эвакуацию не проводили – не было необходимости", – заявил директор школы Игорь Рудницкий.
За ложное минирование будут наказывать родителей школьницы. Они заплатят штраф – до 5100 гривен. При этом комментировать поступок дочери журналистам они отказались.
Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".
Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.
Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.
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