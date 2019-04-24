Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове разоблачили юную "террористку"

Сегодня, 20:03

Оказалось, что свою школу "заминировала" восьмиклассница


Во Львове выследили анонимную "террористку" – на линию 102 поступил звонок о взрывчатке в одной из школ города, однако выезжать в учебное заведение спецгруппам не пришлось, учеников из классов также не выводили: через несколько минут уже было известно, что звонила восьмиклассница той же школы.

Сообщение о минировании поступило, когда уроки уже заканчивались. Полицейским с мобильного заявили о взрывчатке, причем голос был детским. Как только абонент положил трубку, копы набрали этот же номер – и им ответили детским голосом. Вскоре выяснилось, что звонила подружка владелицы телефона.

"Полицейские установили, что звонила 14-летняя ученица этой школы, которая учится в восьмом классе. Девочка звонила с чужого телефона. На данный момент она опрошена в присутствии родителей", – рассказала спикер Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Как стало известно, мобильный телефон девочка одолжила у подруги из параллельного класса, объяснив, что хочет позвонить маме. Когда полиция начала расследование, она вначале пыталась отрицать свою выходку, рассказали журналистам "Сегодня" в школе. Но в итоге выяснилось, что так ученица пыталась сорвать контрольную.

"В этом классе как раз на седьмом уроке должна была быть контрольная по зарубежной литературе и фактически это произошло на перерыве, перед шестым и седьмым уроком. Ну, из полиции информацию мы практически моментально получили, потому эвакуацию не проводили – не было необходимости", – заявил директор школы Игорь Рудницкий.

За ложное минирование будут наказывать родителей школьницы. Они заплатят штраф – до 5100 гривен. При этом комментировать поступок дочери журналистам они отказались.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег школа, Львов, минирование, школьница, телефонный терроризм

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове разоблачили юную "террористку"". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемия "минирований" продолжается: в Харькове снова искали взрывчатку

Сегодня, 17:27

Сообщения о взрывчатке, якобы заложенной в зданиях, копы получают четвертый день подряд

Во Львове "заминировали" бронетанковый завод

Вчера, 01:02

Полиция эвакуировала 550 человек

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Главные ошибки водителей при езде на механике

"Врач опасается, что у Кокорина наступает атрофия мышц"

Заслуженные мастерицы спорта. Фото

София Ротару сделала трогательное признание

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Идеальный вес женщины (таблица)

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках