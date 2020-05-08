Во Львовской области – рекордное число больных COVID-19 за сутки: собирают штаб

Инфекция уже унесла жизни 18 человек в области

Во Львовской области, где из-за вспышки коронавируса закрыли целое село, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 65 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Львова Андрей Садовой.

"Плюс 65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (из 315 исследований). Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - сообщил градоначальник.

Также он отметил, что 7 мая в регионе обнаружили 42 новые случая COVID-19, и динамика роста числа инфицированных увеличивается. Кроме того, в области растет число смертей от коронавируса – зафиксировано 18 летальных случаев.

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Отметим, что 18 жертвой инфекции в регионе стал житель Червонограда, 1958 года рождения. Мужчина умер вечером 7 мая в реанимации. COVID-19 у пациента подтвердили еще 3 мая. В этот же день его с обострением левосторонней пневмонии госпитализировали во Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы.

Всю ситуацию усугубило то, что у пациента были сопутствующие заболевания: бронхиальная астма, хроническая легочная патология.

Напомним, недавно львовский врач-инфекционист дал оптимистичный прогноз по коронавирусу.

Также мы рассказывали, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

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