Отравление полуфабрикатами в Черкассах: число пострадавших возросло

В Черкассах 19 человек попали в больницу после отравления полуфабрикатами из местного магазина. Среди госпитализированных есть шесть детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы писали о 12 пострадавших.

"По состоянию на 7:00 6 сентября в городской инфекционной больницы Черкасс остаются госпитализированными 19 человек (из них 6 детей)", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие ели полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс" в городе. На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram