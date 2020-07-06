Во Львовской области мужчину оштрафовали за мастурбацию в центре города

Во Львовской области суд оштрафовал на 8500 гривен мужчину, который решил заняться мастурбацией в своем автомобиле посреди центра города Золочев.

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Как сообщается в едином реестре судебных решений, водителя заметили посетители магазина, которые сняли его "развлечения" на видео.

В ходе судебного рассмотрения выяснилось, что владелец машины припарковался на улице Пушкина, возле магазина "Все от 1 гривни", и, сидя на переднем сидении, начал удовлетворять свои сексуальные нужды.

Похотливого шофера заметили и сняли процесс на видео, а тот, увидев, что за ним наблюдают, сразу же уехал.

Позже одна из женщин, ставшая свидетелем происшествия, написала заявление в полицию. Стражи порядка квалифицировали действия мужчины по статье "хулиганство" и открыли уголовное производство.

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В суде мужчина полностью признал свою вину, а судья назначил ему минимальное наказание по данной статье – штраф в 8500 гривен.

Стоит отметить, что подсудимый – женат, и на его плечах лежит забота о двух несовершеннолетних детях.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций вспыхнул скандал: сотрудников организации в Израиле сняли на видео, когда один из них занялся сексом в машине.

Позже в ООН заверили, что определили и строго наказали "главных героев" скандального ролика.

Стоит добавить также, что не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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