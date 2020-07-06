Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области мужчину оштрафовали за мастурбацию в центре города

6 июля, 12:49

Руслан Ровик Руслан Ровик

Удовлетворение сексуальных желаний обойдется мужчине в крупную сумму

Во Львовской области суд оштрафовал на 8500 гривен мужчину, который решил заняться мастурбацией в своем автомобиле посреди центра города Золочев.

Реклама

Как сообщается в едином реестре судебных решений, водителя заметили посетители магазина, которые сняли его "развлечения" на видео.

В ходе судебного рассмотрения выяснилось, что владелец машины припарковался на улице Пушкина, возле магазина "Все от 1 гривни", и, сидя на переднем сидении, начал удовлетворять свои сексуальные нужды.

Похотливого шофера заметили и сняли процесс на видео, а тот, увидев, что за ним наблюдают, сразу же уехал.

Позже одна из женщин, ставшая свидетелем происшествия, написала заявление в полицию. Стражи порядка квалифицировали действия мужчины по статье "хулиганство" и открыли уголовное производство.

Реклама

В суде мужчина полностью признал свою вину, а судья назначил ему минимальное наказание по данной статье – штраф в 8500 гривен.

В тренде
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)

Стоит отметить, что подсудимый – женат, и на его плечах лежит забота о двух несовершеннолетних детях.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций вспыхнул скандал: сотрудников организации в Израиле сняли на видео, когда один из них занялся сексом в машине.

Позже в ООН заверили, что определили и строго наказали "главных героев" скандального ролика.

Стоит добавить также, что не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд штрафы Львовская область мастурбация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирус
Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирусЗапад
Умер председатель Всеукраинского совета церквей
Умер председатель Всеукраинского совета церквейЗапад
В Ровно пьяная майор полиции устроила ДТП и пыталась скрыться: фото
В Ровно пьяная майор полиции устроила ДТП и пыталась скрыться: фотоЗапад
"Многие не смогут вернуться к нормальной жизни": врачи предупредили об осложнениях COVID-19Украина
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волны
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волныЗапад
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионах
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять