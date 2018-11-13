Во Львовской области судили чиновницу центра занятости

Во Львовской области судили чиновницу, которая причастна к завладению бюджетными средствами, которые предназначались малообеспеченным семьям. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

"Специалиста по вопросам занятости одного из райцентров причастна к незаконному оформлению и безосновательной выплате бюджетных средств государственной социальной помощи на сумму в 860 тыс. гривен", – сообщают в полиции.

Как оказалось, в течение 2013 – 2016 годов сотрудница центра составила и выдала неправдивые официальные документы, предоставлявшие право на получение социальной помощи. Также она "помогала" 37 гражданам в незаконном получении такой помощи.

Напомним, ранее в Хустском районе задержали главного государственного инспектора управления Гоструда в Закарпатской области при вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 300 долларов.

Кроме того, на Волыни судили чиновницу-миллионершу. Женщину ранее задерживали в Аргентине. Злоумышленница вместе с компаньонами "увела" у государства 1,2 миллиона гривен.