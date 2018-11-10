Власти Львова "вспомнили" о детях: сколько садиков обещают построить

Сегодня, 06:30

Кроме дошкольных учреждений чиновники ЛГС пообещали и две новых школы  

Фото: biznews.com.ua
Фото: biznews.com.ua

Во Львове чиновники горсовета обещают построить десятки новых детских и садиков и даже несколько школ.

"Уже выданы градостроительные условия и ограничения на строительство 17 новых дошкольных учебных и 10 центров развития ребенка. Кроме того, в разработке детальных планов территорий предусмотрено еще 49 дошкольных учебных заведений в разных районах города Львова, где смогут заниматься около 3 тыс. детей", – сообщают в мэрии Львова.

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Также работники  мэрии планируют "подключиться" к строительству школы на ул. Олены Степанивны, и еще одной школы между улицами Луганской и Угорской.

"Согласно детальными планами территорий предусмотрено еще 15 школ", – отметил Юлиан Чаплинский, начальник управления архитектуры и урбанистики ЛГС.

Ранее сообщалось, что на сессии Львовского горсовета приняли постановление "О строительстве Дворца спорта на ул. Червоной Калины. Стоимость объекта – более 900 млн гривен. В то же время на соцсетях без энтузиазма оценили идею возведения скандального спорткомплекса за такую огромную сумму.

Ранее мы писали, что во Львове, в густонаселенном спальном районе люди вышли на акцию протеста, поскольку на углу улиц Выговского и Кульпарковской началось масштабное строительство.  В то же время, в том районе построили уже несколько ТЦ, но ни одной новой школы или детского садика.
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Источник:

"Сегодня"

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