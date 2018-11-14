Во Львовской области судили кассиров банка, причастных к хищению миллионов

В результате их "проделок" из кассы пропало более 75 тысяч долларов и почти 57 тысяч евро

Во Львовской области судили кассиров банка. Вследствие их "проделок" руководитель отделения банка незаконно завладела средствами на сумму 75,4 тыс. долларов и 56,6 тыс. евро, что по курсу НБУ на момент совершения преступлений составило четыре миллиона гривен.

"Кассиры районного отделения одного из банков умышленно внесли заведомо ложные сведения и составили заведомо ложные документы, удостоверяющие факт наличия денежных средств в кассе отделения", – сообщает прокуратура.

Злоумышленницам было сообщено о подозрении (служебный подлог), а обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

Решением районного суда бывших сотрудниц банка осужден к штрафу в размере двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с несением материальной ответственности, в течение трех лет.

Ранее в Днепропетровской области расследование деятельности межрегионального конвертационного центра привело к разоблачению схемы по хищению бюджетных средств.

Также мы писали, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении восьми лицам в незаконном завладении более 247 млн грн.