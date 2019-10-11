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Во Львовской области трое детей отравились угарным газом

11 октября, 15:33

ЧП произошло в результате утечки угарного газа из печи, которая топится дровами

/ Фото: Pixabay

В райцентре Бугск Львовской области, в одном из домов угарным газом отравились 29-летняя женщина и трое ее детей в возрасте 6-месяцев, четырех и шесть лет. По информации ЛОГА, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Бугскую ЦРБ, а затем переведены в лечебные учреждения Львова.

Предварительно установлено, что жильцы дома отравились в результате утечки угарного газа из печи, которая топится дровами. Предполагаемая причина – неисправность дымохода. Об этом сообщают в полиции.

"Всего с начала года в самом Львове произошло более 45 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали почти 100 человек (из них 29 детей), из которых восемь – погибли", – информируют в мэрии Львова.

Специалисты отмечают, что причиной несчастий часто бывают отсутствие притока свежего воздуха в помещение, где есть приборы отопления, а также загрязненный вентиляционный канал, в котором должна быть соответствующая тяга, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу. Если одно из таких правил соблюдены, то в помещении начинает образовываться угарный газ и происходит беда.

Напомним, недавно в селе Турильче Борщевского района Тернопольской области произошел пожар, вследствие которого 5-летний ребенок с ожогами попал в больницу. Как оказалось, пострадавшего от ожогов и отравления угарным газом малыша и и еще двоих детей из горящего дома спасла их соседка.

Ранее сообщалось, что в с. Ясная Поляна Раховского района загорелся жилой дом. В момент возникновения пожара в помещении находилось пятеро детей. 11-летняя Соня поняла, что горит их деревянный дом. Ребенок не растерялся и начал спасать своих братьев и сестер. После того как все дети оказались в безопасности, девочка и сама выскочила на свежий воздух.​

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Источник: Сегодня

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