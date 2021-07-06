Во Львовской области у полицейского участка застрелили мужчину: что известно

Тело погибшего нашли ночью. Коллаж "Сегодня"
В Стрые Львовской области застрелили 40-летнего местного жителя, правоохранители начали спецоперацию и ищут убийцу.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Тело погибшего нашли на перекрестке улиц Вокзальной и 1 ноября, в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Ему выстрелили в грудь и живот.
На место выехали следователи, работники районного управления полиции, оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты.
Как пишет Zaxid.net, погибший – Иван Гарбич. Известно, что убийца стрелял практически в упор, вероятно, из дробовика. Мужчина не был женат и не имел детей, ранее занимался мелкой торговлей.
Правоохранители начали уголовное производство, виновному грозит от семи до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.
Кроме того, в Харькове средь бела дня подстрелили мужчину.
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