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Во Львовской области у полицейского участка застрелили мужчину: что известно

6 июля 2021 19:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Тело местного жителя нашли на перекрестке недалеко от участка копов – полиция начала расследование

Тело погибшего нашли ночью. Коллаж "Сегодня"

Тело погибшего нашли ночью. Коллаж "Сегодня"

В Стрые Львовской области застрелили 40-летнего местного жителя, правоохранители начали спецоперацию и ищут убийцу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Тело погибшего нашли на перекрестке улиц Вокзальной и 1 ноября, в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Ему выстрелили в грудь и живот.

На месте нашли следы от стрельбы. Фото: Нацполиция

На место выехали следователи, работники районного управления полиции, оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты.

Иван Гарбич, фото из Facebook

Как пишет Zaxid.net, погибший – Иван Гарбич. Известно, что убийца стрелял практически в упор, вероятно, из дробовика. Мужчина не был женат и не имел детей, ранее занимался мелкой торговлей.

Правоохранители начали уголовное производство, виновному грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

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Напомним, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.

Кроме того, в Харькове средь бела дня подстрелили мужчину.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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