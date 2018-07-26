Во Львовской области в аварию попал молоковоз: пострадали взрослые и ребенок
Грузовая машина столкнулась с микроавтобусом Mercedes Sprinter
В Червонограде Львовской области столкнулись молоковоз и микроавтобус. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе и ребенок.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 июля, около 9.30 на улице Святого Владимира в городе Червоноград", – сообщают в полиции.
Полицейские предварительно установили, что молоковозом управлял 48-летний житель Ровенской области, а за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter находился 26-летний местный житель.
Вследствие ДТП пострадало трое пассажиров Mercedes Sprinter в возрасте 30-35 лет и 8-летний мальчик, все – жители Червонограда. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, недавно В Тернопольской области на полной скорости перевернулся и загорелся молоковоз. Дорожно-транспортное происшествие произошло на объездной дороге райцентра Кременец.
Ранее на Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое жителей Полтавы. Как оказалось, легковушка Toyota на полной скорости столкнулась с грузовиком MAN, что и привело к трагическим последствиям.
Также в Волынской области. на трассе Ковель-Ягодин автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с грузовиком MAN. В результате аварии 24-летний водитель легковушки погиб.
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