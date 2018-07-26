Жуткое столкновение микроавтобусов на Донбассе: пострадали шесть человек

В Донецкой области столкнулись два микроавтобуса, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По предварительным данным 62-летний водитель "Mercedes Sprinter" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с "Mercedes Vita", который двигался в попутном направлении. В результате аварии микроавтобус "Mercedes Vita" выехал за пределы автодороги и перевернулся", – говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили шесть человек. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Кроме того, сегодня утром на перекрестке улиц Малиновского и Луганской произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей.

Напомним, в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с шестилетним ребенком.