Тройное ДТП в Одессе: одну машину отбросило на светофор, другая перевернулась

В Одессе, где раньше был насмерть сбит пожилой мужчина, утром 26 июля на перекрестке улиц Малиновского и Луганской произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщает "Думская", в результате аварии один автомобиль перевернулся на крышу, а второй от удара был отброшен на светофор.

По словам очевидцев происшествия, серебристая Toyota направлялась в сторону 1-й станции Люстдорфской дороги, когда следовавший перед ней красный Nissan решил повернуть налево.















Toyota, уходя от столкновения, вылетела на встречную полосу и столкнулась с Cheri, которая и оказалась на крыше в 30 метрах от места столкновения. Девушку-водителя этой машины пришлось доставать через багажник. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил.

Напомним, в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с шестилетним ребенком.

Позже выяснилось, что погибшие – жена и сын сотрудника полиции, а возможный виновник аварии был пьян. Водителя-харьковчанина задержали и предъявили ему обвинения.