Во Львовской области авто съехало в кювет: погибла молодая женщина

Авария произошла в Хырове. Там авто SsangYong съехало в кювет

Фото из открытых источников

В Хырове во Львовской области в ночь на 31 января произошло смертельное ДТП, погибла молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"Около 1:45 в Хырове Старосамборского района на ул. Мира водитель автомобиля SsangYong, житель Хырова 1972 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пассажирка автомобиля, жительница Хырова 1996 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Водитель и еще два пассажира за медицинской помощью не обращались. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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