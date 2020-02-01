Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Во Львовской области авто съехало в кювет: погибла молодая женщина

1 февраля, 09:58

Авария произошла в Хырове. Там авто SsangYong съехало в кювет

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Хырове во Львовской области в ночь на 31 января произошло смертельное ДТП, погибла молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"Около 1:45 в Хырове Старосамборского района на ул. Мира водитель автомобиля SsangYong, житель Хырова 1972 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пассажирка автомобиля, жительница Хырова 1996 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Водитель и еще два пассажира за медицинской помощью не обращались. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Реклама

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

В тренде
"Мясной" период на Донбассе: Доктор Смерть рассказал о новых потерях оккупантов
Могилы боевиков в Донецке

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ДТП гибель Львовская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
"Слуга народа" заступился за водителя, показавшего российский сериал, и участница АТО ответилаПолитика
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...