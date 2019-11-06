Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Во Львовской области в ДТП погибли три человека

6 ноября, 11:08

Столкнулись Citroen и Skoda Rapid - от машин ничего не осталось

Во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

"5 ноября около 19.30 на автодороге Львов – Луцк, между селами Сабановка и Стоянов в Радеховском районе столкнулись автомобиль Skoda Rapid и Citroen C-Crosser, за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района", – сообщают в полиции.

В результате столкновения 32-летний водитель и двое пассажиров Skoda Rapid, в возрасте 34 и 38 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Все погибшие – жители города Луцк. Водитель Citroen с телесными повреждениями госпитализирован.

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство. Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Напомним, недавно в Ровенской области на трассе Киев – Варшава произошло ДТП – столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Львов Луцк погибшие

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделкуУкраина
Не хотел отдавать долг: в Ивано-Франковской области мужчина убил своего кредитора
Не хотел отдавать долг: в Ивано-Франковской области мужчина убил своего кредитораЗапад
На Волыни стражи границы перехватили крупную партию необычной контрабанды: фото и видео
На Волыни стражи границы перехватили крупную партию необычной контрабанды: фото и видеоЗапад
Рада со смехом переименовала четыре населенных пункта
Рада со смехом переименовала четыре населенных пунктаУкраина
Во Львове парень взобрался на вагон товарного поезда и погиб
Во Львове парень взобрался на вагон товарного поезда и погибЗапад
Подробности ЧП в центре Львова: раненую лошадь усыпили,
Подробности ЧП в центре Львова: раненую лошадь усыпили, "пиротехников" не нашлиЗапад

Новости партнеров

Loading...
загрузка...