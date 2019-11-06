Во Львовской области в ДТП погибли три человека

Столкнулись Citroen и Skoda Rapid - от машин ничего не осталось

Во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

"5 ноября около 19.30 на автодороге Львов – Луцк, между селами Сабановка и Стоянов в Радеховском районе столкнулись автомобиль Skoda Rapid и Citroen C-Crosser, за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района", – сообщают в полиции.

В результате столкновения 32-летний водитель и двое пассажиров Skoda Rapid, в возрасте 34 и 38 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Все погибшие – жители города Луцк. Водитель Citroen с телесными повреждениями госпитализирован.

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство. Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Напомним, недавно в Ровенской области на трассе Киев – Варшава произошло ДТП – столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

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