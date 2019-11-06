В воинской части Львовской области торговали запчастями к боевым самолетам

Во Львовской области перекрыли канал незаконного сбыта запчастей и комплектующих к самолетам. Контрразведчики и следователи установили, что в одной из воинских частей продавали все необходимое для боевых машин МиГ-29.

Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры. Правоохранители задержали фигурантов дела при передаче предпринимателю похищенного военного имущества.

При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъяли также деньги, полученные незаконным путем.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 УКУ. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира Ровенского военного полигона.

Также в Ровенской области на взятке погорели врач и командир. Деньги полагались за положительное прохождение медико-социальных экспертиз и присвоение групп инвалидности.

Ранее во Львове арестовали нацгвардейца, который избивал младшего по званию.

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