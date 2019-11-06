Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

В воинской части Львовской области торговали запчастями к боевым самолетам

6 ноября, 09:58

Дельцы продавали частному предпринимателю комплектующие к МиГ-29

Во Львовской области перекрыли канал незаконного сбыта запчастей и комплектующих к самолетам. Контрразведчики и следователи установили, что в одной из воинских частей продавали все необходимое для боевых машин МиГ-29.

Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры. Правоохранители задержали фигурантов дела при передаче предпринимателю похищенного военного имущества.

При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъяли также деньги, полученные незаконным путем.

Реклама

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 УКУ. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира Ровенского военного полигона.

Также в Ровенской области на взятке погорели врач и командир. Деньги полагались за положительное прохождение медико-социальных экспертиз и присвоение групп инвалидности.

Ранее во Львове арестовали нацгвардейца, который избивал младшего по званию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СБУ Львов самолеты запчасти

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделкуУкраина
Не хотел отдавать долг: в Ивано-Франковской области мужчина убил своего кредитора
Не хотел отдавать долг: в Ивано-Франковской области мужчина убил своего кредитораЗапад
На Волыни стражи границы перехватили крупную партию необычной контрабанды: фото и видео
На Волыни стражи границы перехватили крупную партию необычной контрабанды: фото и видеоЗапад
Рада со смехом переименовала четыре населенных пункта
Рада со смехом переименовала четыре населенных пунктаУкраина
Во Львове парень взобрался на вагон товарного поезда и погиб
Во Львове парень взобрался на вагон товарного поезда и погибЗапад
Подробности ЧП в центре Львова: раненую лошадь усыпили,
Подробности ЧП в центре Львова: раненую лошадь усыпили, "пиротехников" не нашлиЗапад

Новости партнеров

Loading...
загрузка...