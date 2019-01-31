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Во Львовской области в один день поймали двух взяточников

31 января, 13:13

Женщина-брокер требовала 900 долларов за ускоренную растаможку, а чиновник райсовета получал "откаты"

Фото: Нацполиция
Во Львовской области в один день поймали двух взяточников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2d7/d42/5c52d7d423d73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2d7/d42/5c52d7d423d73.jpg Запад Женщина-брокер требовала 900 долларов за ускоренную растаможку, а чиновник райсовета получал "откаты"

Во Львовской области пресекли схему незаконного обогащения руководителя коммунального предприятия одного из районных советов. Также на взятке задержали женщину-брокера.

"Чиновник райсовета получал "откаты" от сделок с применением  бюджетных средств на приобретение  офисной и компьютерной техники. Злоумышленника разоблачили при получении 300 долларов и 8 тыс. гривен за приобретение техники на общую сумму свыше 150 тыс. гривен", – сообщают в полиции.

Чиновника  задержали и  сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Также во время получения взятки правоохранители задержали таможенного брокера. За содействие в ускорении процедуры растаможивания автотранспортных средств  она получила 900 долларов. Открыто уголовное производство (злоупотребление влиянием). Отныне злоумышленникам грозит   лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее во Львове сотрудники СБУ задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тысячи доллароввзятки.

Еще мы писали, что не так давно офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.

А недавно на Прикарпатье депутат Городенковского горсовета через посредника требовал 50 тыс. долларови получил эту сумму в гривневом эквиваленте – 1 млн 403 тыс. гривен. Деньги полагались за положительное голосование на сессии горсовета по вопросу отвода земли под строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.

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Тег взятки, откаты, брокер, растаможка авто

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