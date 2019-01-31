Во Львовской области в один день поймали двух взяточников
Женщина-брокер требовала 900 долларов за ускоренную растаможку, а чиновник райсовета получал "откаты"
Во Львовской области пресекли схему незаконного обогащения руководителя коммунального предприятия одного из районных советов. Также на взятке задержали женщину-брокера.
"Чиновник райсовета получал "откаты" от сделок с применением бюджетных средств на приобретение офисной и компьютерной техники. Злоумышленника разоблачили при получении 300 долларов и 8 тыс. гривен за приобретение техники на общую сумму свыше 150 тыс. гривен", – сообщают в полиции.
Чиновника задержали и сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.
Также во время получения взятки правоохранители задержали таможенного брокера. За содействие в ускорении процедуры растаможивания автотранспортных средств она получила 900 долларов. Открыто уголовное производство (злоупотребление влиянием). Отныне злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее во Львове сотрудники СБУ задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тысячи доллароввзятки.
Еще мы писали, что не так давно офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.
А недавно на Прикарпатье депутат Городенковского горсовета через посредника требовал 50 тыс. долларови получил эту сумму в гривневом эквиваленте – 1 млн 403 тыс. гривен. Деньги полагались за положительное голосование на сессии горсовета по вопросу отвода земли под строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.
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