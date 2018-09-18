Вокруг "знаменитой" свалки подо Львовом вспыхнул новый скандал

Ручьи с оранжевой водой отравляют окраины Львова – с печально известной Грибовичской свалки, где в 2016 году после пожара погибли трое спасателей и эколог, они стекают в реку, а оттуда – на огороды и в колодцы жителей окрестных сел. Почему полигон, который уже два года не работает, до сих пор отравляет людям жизнь, – узнавали журналисты "Сегодня".

В Малехове Львовской области у Ярослава Полянского в колодце вода – грязно-зеленая. Два-три дня он дает ей отстояться, но использует только как техническую, потому что поливать ею огород, а тем более пить – опасно.

Жители окрестностей Львова предполагают, что причина – в соседстве с Грибовичской свалкой: мол, дождевая вода проходит через мусор и попадает в реку Малехивку.

Оранжевые потоки от свалки бегут по канавам. Местные жители подозревают – рвы выкопали, чтобы контролировать уровень воды в озере из фильтрата. Это озеро образовалось два года назад, когда произошла трагедия на свалке и погибли трое спасателей и эколог коммунального предприятия. С тех пор, во время каждого ливня вокруг свалки появляются ядовитые потоки.

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Экологи взяли пробы воды, и, по их данным, уровень загрязнения превышает норму в десятки раз.

"Железо, цинк, осадок. Больше идут нефтепродукты, если мне не изменяет память, они в 150 раз увеличиваются. Надо уплотнить дамбу, прекратить это разуплотнение, сделать соответствующую экспертизу", – рассказал начальник Госэкоинспекции во Львовской области Николай Маланич.

Свалка закрыта уже два года, и постепенно зарастает лесом, но все еще отравляет округу стоками, потому что рекультивация полигона еще не началась. Уплотнять дамбу должен владелец полигона – Львовский горсовет. Но там утверждают, что из озера жидкость вытекать не может, а оранжевые потоки – это грунтовые воды.

"Нет ни одного документа, в котором говорится, что дамба протекает. А в части, где произошел оползень, ближе к лесу... только в середине июля был снят запрет суда на выполнение работ. И пока там не было дамбы, там, конечно была утечка фильтрата", – заявил заместитель Львовского городского головы Сергей Бабак.

Сейчас строят вторую очередь дамбы. За загрязнение окружающей среды руководителя коммунального предприятия оштрафуют – на 850 гривен, – а материалы проверки Экоинспекция передаст полиции.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке, что возле Львова, произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора. В результате под завалом погибли четыре человека – эколог и спасатели.

Также мы писали, что после пожара на Грибовецкой свалке Львову больше года некуда было девать мусор. Ситуация доходила до абсурда: перевозчиков с груженными мусором машинами выгоняли из Днепра и с Донбасса, а люди перекрывали пакетами с мусором дороги. Затем губернатор Львовской области предложил мэру Львова передать Львовской ОГА функции по управлению ТБО на ближайшие два года, после чего ситуация резко улучшилась.

Львовская мэрия предлагала строить завод по переработке мусора на Яворовском полигоне. Но, как оказалось, эта территория расположена в тесном соседстве с национальным природным парком.