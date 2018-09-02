В Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар

Сегодня, 15:13

Огонь охватил 600 квадратных метров площади

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области

В Брусиловском районе Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 1 сентября в 20:30. Прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что на свалке Брусиловской объединенной территориальной общины горят отходы на площади 600 квадратных метров. В 21:50 спасателям удалось ликвидировать пожар, причина возгорания пока устанавливается.

Примечательно, что свалку никто не охраняет, поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорания мусора.

Напомним, 26 августа в полдень на свалке под Балаклеей произошло возгорание. Площадь пожара составила около двух гектаров, из которых на половине гектара горели твердые бытовые отходы. К тушению спасатели привлекли пожарный вертолет. В результате происшествия никто не пострадал. К вечеру пожарным удалось ликвидировать пожар.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов. 
пожар, мусор, свалка, ГСЧС, житомирская область

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