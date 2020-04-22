Вооруженное нападение во Львове: застрелили мужчину (фото, видео)

Во Львове произошло вооруженное нападение, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, преступление было совершено утром 22 апреля в подъезде одного из жилых домов.

"22 апреля, около 10:00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Павлова во Львове", – заявили копы.

На место происшествия выехали работники следственно-оперативной группы, оперативники уголовного розыска, а также сотрудники других служб и подразделений.

Предварительно было установлено, что в подъезде несколько человек в балаклавах совершили вооруженное нападение на двоих львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из потерпевших, 49-летний львовянин, от полученных ранений умер на месте происшествия.

"Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле, вероятно, Ford, светло-серого цвета", – говорится в сообщении.

На территории города и области проводятся полицейские операции, на розыск и задержание злоумышленников направлены сотрудники всех служб и подразделений полиции.

Отдельно копы обратились к жителям города с просьбой: все, кто владеет информацией, которая поможет установить нападавших, предоставить ее на линию 102.

Напомним, в Кропивницком на территории частного дома на улице Андреевской произошла трагедия: в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его жена оказалась в больнице.

Кроме этого, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, это 38-летний местный житель.

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