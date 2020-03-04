Вот куда маски деваются: на границе задержали "медицинскую" контрабанду

Пока в украинских городах медицинские маски становятся дефицитными, мукачевские пограничники задержали контрабанду защитных повязок. Их преступники пытались провезти в Румынию.

Как рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, партию масок обнаружили сегодня ночью, 4 марта, около 1:00. Контрабанду "бросили" в нескольких десятках метров от госграницы. Маски сложили в пять полиэтиленовых пакетов.

Выяснилось, что преступники планировали переправить за границу 3650 штук изделий. Сами же "курьеры", скорее всего, скрылись на мотоцикле. Следы "железного коня" обнаружили на почве рядом. Сейчас контрабандистов разыскивают.

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Ранее мы писали, что в Черновцах, где подтвердили первый в Украине случай заражения коронавирусом, люди раскупили в аптеках все медицинские маски. Городские власти пока не имеют возможности обеспечить ими местных жителей.

Кроме того, недавно в Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько ежемесячно нужно масок и перчаток для борьбы с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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