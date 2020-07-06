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Воздержаться от походов в горы Карпат: в ГСЧС предупредили украинцев об опасности

6 июля, 22:14

Елена Вус Елена Вус

В плохую погоду даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута

По прогнозам Гидрометцентра, в течение суток 7 июля по Ивано-Франковской области и городу ожидается значительный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/сек. Объявлен 1 уровень опасности (желтый).

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Об этом говорится в сообщении на сайте управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"В период ухудшения погодных условий любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах", - предупреждают чрезвычайники.

Тем, кто решился в ночь на Ивана Купала на путешествие, спасатели напоминают, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и тому подобное, а также – от знания местности и ее естественных препятствий.

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Напомним, что в западных областях Украины после масштабного наводнения по состоянию на утро 6 июля остаются подтопленными пять населенных пунктов. Кроме того, наводнением разрушено 202,5 км автомобильных дорог. С начала наводнения бойцы ГСЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721, было отселено 1324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

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погода Карпаты туристы непогода горы поход ГСЧС

Источник: Сегодня

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