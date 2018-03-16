Возле Львова работница таможни за рулем Kia сбила двоих мужчин

Сегодня, 11:23

В результате аварии оба пешехода попали в больницу с серьезными травмами

На местеаварии. Фото: Варта-1
На местеаварии. Фото: Варта-1

Возле Львова 15 марта, около 19.10, на дороге "Западный объезд Львова",возле поселка Рясна-Руська, что в Яворовском районе, водитель автомобиля Kia Sportage, 37-летняя львовянка, совершила наезд на двух пешеходов.

"В результате наезда 53-летний местный жители и 37-летний житель Бродовского района получили телесные повреждения и были госпитализированы", – сообщает львовская полиция.

По данному факту открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Проводится досудебное расследование, пока вполиции устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

В то же время, как сообщает депутат ЛГС Игорь Зинкевич, женщина, совершившая ДТП, является работником таможни.

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Чиновника с таким именем и фамилией ми нашли на сайте электронного декларирования declarations.com.ua. Судя по данной информации, он действительно является работником ГФС.

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Напомним, авария, в которой погибла молодая женщина Наталья Трила,  На месте ДТП водитель Петра Дыминкого, Андрей Борщ сообщил полиции, что именно он находился за рулем Mercedes, который влетел в легковушку погибшей. В то же время, анонимные свидетели происшествия и родственники погибшей уверяют, что за рулем был именно известный бизнесменПосле того, как Дыминскому вручили повестку и вызвали на допрос, он сбежал в Швейцарию.

Ранее в  Закарпатской области председатель одного из сельских советов Воловецкого района, будучи в нетрезвом состоянии, набросился на патрульного полицейского.
авария, ДТП, Львов, таможня

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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