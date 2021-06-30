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Масштабный пожар на свалке возле Тернополя. Спасатели второй день борются с огнем

30 июня 2021 12:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За городом продолжают гореть бытовые отходы. Двум десяткам пожарным пока не удалось ликвидировать возгорание

В селе Малашовцы Тернопольского района спасатели продолжают ликвидацию пожара на мусорном полигоне, который возник 29 июня.

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Огонь тушат на площади 70 "квадратов". Фото: ГСЧС

Огонь тушат на площади 70 "квадратов". Фото: ГСЧС

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Светлана Тарасенко, тушению мешают жара и ветер. Отмечается, что эта свалка одна из крупнейших в области, а вблизи находиться газовая электростанция.

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Тушение пожара продолжается на площади 70 "квадратов". На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлечено 8 единиц техники коммунальных служб.

Ранее мы сообщали, что на территории городской свалки твердых бытовых отходов, которая находится вблизи села Макуховка под Полтавой, произошел крупный пожар.

Также напомним, в июле 2020 года в Одесской области загорелись горы мусора.

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