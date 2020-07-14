В Одесской области загорелись горы мусора: пламя тушили с самого утра (фото)

В Одесской области за пределами села Софиевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вызов в Службу спасения поступил сегодня, 14 июля, в 6:56. Пожар локализовали только к полудню. Пламя за это время успело охватить 2 гектара площади. Причина возгорания сейчас устанавливается.

На месте происшествия работали пожарные из Белгород-Днестровского и Шабо. Погибших и пострадавших нет.

"К ликвидации пожара привлекались от ГСЧС 5 человек личного состава и 1 единица основной пожарной техники, от МПК "Шабо" – 1 единица техники и 3 работника", - добавили в ГСЧС.

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Напомним, ранее в Николаевской области вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил тысячу "квадратов". А в Полтавской области спасатели тушили пламя на свалке всю ночь.

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Также ранее мы уже писали, что во Львовской области горела Новояворовская мусорная свалка. Предварительно, причиной возгорания может быть сжигание сухой травы.

Ранее сообщалось, что спасатели весь день тушили свалку на улице Коллекторной в Киеве. Главная сложность этого пожара заключалась в том, что глубина мусорного покрова составляла от 3 до 5 метров и была угроза его обрушения.

Также весной в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС бушевали пожары – смотрите видео.

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