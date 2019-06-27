В Луцком зоопарке не хватает места для новых жителей

Тут всегда предоставляют приют найденным зверям





Вольеров в зоопарке критически не хватает. Хуже всего ситуация – с пушистыми животными. Например, новое жилье необходимо для десяти лисят. Для возведения более просторного вольера необходимо 150 тысяч гривен. В зоопарке просят неравнодушных помочь и обещают отчитываться обо всех расходах.

"Это немного несправедливо, что снова наши животные, которые уже, возможно, и не один год ждут улучшения условий, они снова будут становиться в очереди где-то позади, а за собственно заработанные средства зоопарк будет вынужден строить вольер для животных, которых мы даже не предусматривали. Уже на счет зоопарка пришло 500 гривен от двух людей. Мы будем об этом сообщать на своей странице и рассказывать о сумме, которая есть на строительство вольера", – рассказала "Сегодня" директор Луцкого зоопарка Людмила Денисенко.

Ранее мы сообщали, что в зоопарке в Виннице постепенно отказываются от клеток для животных. С недавних пор в зоопарке медведи тут живут в просторных вольерах с бассейнами. Лебеди и пеликаны плавают в искусственных водоемах под открытым небом. А для енотов в зоопарке построили целый сказочный городок.

Кроме того, не так давно "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

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