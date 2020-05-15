Врач-инфекционист рассказала, что может победить коронавирус в Украине

Пока не будет изобретена вакцина и не вакцинируют минимум 85% населения, в Украине будет бушевать эпидемия коронавируса. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко, сообщает Lenta.UA.

По ее словам, сейчас говорить о спаде эпидемии в стране еще рано, ведь сейчас в стране больше тяжелых пациентов, чем было раньше. Врач надеется, что на этой неделе заболеваемость снизится, ведь все стационары больниц сейчас заполнены.

"Наблюдая за другими вирусами, как они ведут себя, скажу одно, пока у нас не будет специфической профилактики, и не будет вакцинировано минимум 85% населения, мы будем продолжать жить с этим вирусом. Я очень надеюсь, что мы научимся жить с ним так, и у нас не будут заполнены стационары, и не будет такой острый дефицит необходимых средств. Я не думаю, что он куда-то исчезнет. Надеюсь, что мы сможем переносить это, как обычную инфекцию. Но, повторяю, мы от нее не избавимся пока не будет проведена массовая вакцинация", – заявила Кобевко.

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Также она добавила, что очень много людей являются противниками вакцинации или имеют противопоказания к ней.

"Тем более неизвестно, удастся создать эффективную вакцину. Говорить о том, что инфекция исчезнет, не будем, потому что это не так. Надеюсь, у нас будет возможность оказывать быструю и качественную помощь в случае ее появления", – подытожила врач.

Ранее мы уже рассказывали, как в условиях эпидемии работает инфекционное отделение Черновицкой областной больницы.

Также сообщалось, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантин.

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