Все были в легковушке. Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице

Фото с места аварии/ Источник: Волынские новости
В Луцком районе Волынской области произошло масштабное ДТП. В аварии погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Смертельный инцидент случился в селе Печихвосты. Все погибшие и пострадавшие – 12 человек – находились в легковом автомобиле. Водитель авто не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате погибли двое взрослых и четырехлетний ребенок. Пострадали девять человек – трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения. Их с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.
На месте работали копы и спасатели. Пока остается загадка, как и зачем 12 человек поместили в одно легковое авто.
Напомним, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 23 человека.
Кроме того, во Львовской области в ДТП погибли двое молодых людей. Легковушка столкнулась с грузовиком.
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