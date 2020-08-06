Вспышка COVID-19 в Ровенской области: заразились десятки работников молокозавода

В Ровенской области коронавирус обнаружили у 32 работников молокозавода в городе Дубно.

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Об этом сообщили на официальном сайте областной государственной администрации.

Как стало известно, 5 августа инфекцию подтвердили у 24 сотрудников, а на следующий день пришли позитивные результаты тестирования еще восьмерых инфицированных.

"Все контактные работники обследуются методом ИФА-теста. Также проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью локализации распространения инфекции", - говорится в сообщении.

При этом в ОГА отметили, что предприятие, которое занимается переработкой молока и производством творога, продолжает работать в обычном режиме.

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Отметим, что за прошедшие сутки, 5 августа, COVID-19 диагностировали у 1318 украинцев.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

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