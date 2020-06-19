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Вспышка коронавируса во Львовской области: число зараженных превысило 3,5 тысячи

19 июня, 09:48

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция в регионе уже унесла жизни 112 человек

Во Львовской области стремительно растет число инфицированных новым коронавирусом. Только за последние сутки, 18 июня, в регионе диагноз COVID-19 поставили 142 людям.

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Как рассказала заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, вчера в местных лабораториях провели 643 ПЦР-исследования. Среди "новых" больных – 72 жителя Львова.

Всего с начала эпидемии в области опасную инфекцию подтвердили у 3540 человек. 2044 из этих случаев зафиксировали во Львове. 663 зараженных пациентов врачам удалось вылечить. А для 112 жителей области болезнь закончилась летально.

Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник. По его словам, инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) в области составляет 40,37 при целевом показателе менее 12.

По его словам, сейчас в областной инфекционной больнице лечат 195 человек: 126 – с подтвержденным диагнозом, 69 – с подозрением на коронавирус. Среди них – 27 медицинских работников.

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"Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое, получают медицинскую помощь", – отметил медик.

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Также он добавил, что в отделении интенсивной терапии спасают семерых больных. На ИВЛ находятся двое пациентов (в возрасте 66 и 72 года). Они, по словам врача, в тяжелом состоянии и имеют сопутствующие болезни.

Ранее мы сообщали, что во Львове от осложнений после заражения новым коронавирусом умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.

А на Волыни от коронавируса умерла фельдшер. Женщине было всего 48 лет.

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