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Второй случай коронавируса на Буковине: стало известно, как заразился мужчина

13 марта, 10:59

Тина Наринецкая

Медики проверят жену инфицированного и его односельчан

Житель Черновицкой области, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, заразился от бессимптомного носителя. Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

"Чем этот второй случай отличается: человек не выезжал за границу, а был инфицирован от членов семьи, находившихся за границей. Поскольку мы имеем подтвержденный факт, что путешествующая сама может быть переносчиком, но не иметь симптоматики и не заболеть", – рассказал он.

Отметим, что жена 64-летнего инфицированного недавно вернулась из Италии. Кроме того, как рассказала изданию Hromadske заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, медики проверят на коронавирус и односельчан инфицированных.

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"Сегодня мы начнем проверять и других жителей села, где он живет, потому что там много людей в этом селе работает в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей", – сказала она.

Полищук отметила, что сам инфицированный, скорее всего, заразился от жены, которая недавно вернулась из Италии. Сегодня женщину тоже должны обследовать медики. Также она рассказала о состоянии ее мужа.

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"У него температура от 37 до 38, нормально себя чувствует. Он в инфекционном боксе", – добавила чиновница.

Отметим, что это – второй зафиксированный случай коронавируса на Буковине. Впервые инфекцию обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия в Италии.

Еще одну инфицированную обнаружили в Житомирской области – вирус подхватила пожилая женщина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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