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"Выбивали" кредиты: в Черновицкой области задержали опасную банду

17 января, 09:04

Рэкетирам грозит до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Черновицкой области

Фото: ГУНП в Черновицкой области

На Буковине полицейские задержали банду вымогателей из Львовской области. Рэкетиры представлялись общественными деятелями и "выбивали" кредиты.

В группировку, как рассказали в пресс-службе местной полиции, входили пять мужчин. В частности, 13 января жертвой вымогателей 28-летний мужчина. Рэкетиры преставились ему членами общественной организации, которая борется с организованной преступностью, и требовали вернуть несуществующий долг – 30 тысяч долларов.

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Преступники удерживали мужчину и угрожали его семье расправой. Также вымогатели грозились уничтожить его имущество. В итоге – они заставили потерпевшего отдать кредитную карту, с которой позже сняли 40 тысяч гривен.

Чтобы поймать рэкетиров, было подключено спецподразделение КОРД. Полицейские задержали двух преступников, когда те пытались выехать из Черновицкой области. Сейчас разыскивают других членов банды. Вымогателям грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

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