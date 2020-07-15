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В Ровенской области снова смягчили карантин: что разрешили

15 июля, 08:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В городе снова заработают кинотеатры

В Ровенской области, где ранее разрешили работу фитнес-залов и детских садов, решили еще больше смягчить карантинные ограничения, позволив работу кинотеатров.

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Как сообщил председатель местной облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook, регион уже вышел из "красной зоны". По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,6 при допустимой норме меньше 11%.

Глава ОГА рассказал, что после обновления показателей он созвал внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Она приняла решение о возобновлении работы учреждений культуры и кинотеатров, но при условии, что заполненность залов не будет превышать 50%.

Вскоре в Ровенской области рассмотрят возможность открытия ресторанов, кафе, баров и столовых в помещениях.

"Друзья, подчеркиваю: ослабление карантинных норм не означает отмену ограничительных мер. Мы будем постепенно возвращаться к нормальному режиму жизнедеятельности", – добавил Коваль.

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Ранее мы сообщали, что инспекторы выяснили, как в реальности работают спортзалы и салоны красоты во время карантина.

Напомним, в Запорожской области копы без масок остановили автобус за нарушение карантина. Полицейских сняли на видео, и в отношении них было открыто служебное расследование.

Видео: Facebook / Елена Ковалева

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