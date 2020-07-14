Как спортзалы и салоны красоты придерживаются карантинных правил: на что обратить внимание

Салоны красоты должны придерживаться карантинных правил. Кто-то делает это на совесть, кто-то на словах, а кто-то – для контролирующих органов. Чтобы желание преобразиться не закончилось лечением в инфекционном отделении, стоит обращать внимание на некоторые моменты.

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Провести внеплановые проверки на соблюдение карантина поручил Кабмин.

Первое, что бросается в глаза в одном из салонов в Киевской области – отсутствие при входе меток для соблюдения безопасной дистанции. И никакого напоминания о карантине. Требование – никаких очередей внутри – не соблюдается. Клиентки ждали свою очередь внутри заведения. Хотя обязательно должна быть предварительная запись на процедуры. Перерыв между обслуживанием клиентов – не менее 15-ти минут.

"Чтобы избегать контакта между клиентами. И чтобы было достаточно времени для обработки и стерилизации инструментов. Также контактных поверхностей", – говорит Арзу Акберов, начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Одна женщина ждет мать со стрижки, другая – записалась по телефону к мастеру, но почему-то пришла на сорок минут раньше. Сидит в помещении. Хотя это запрещено.

Женщина после маникюра. Теперь хочет новую прическу. Но успеет ли мастер все продезинфицировать? Влажную уборку необходимо проводить каждые два часа. Обработка инструментов и контактных поверхностей – после каждого посетителя. И все это надо фиксировать. Таких записей салон не ведет.

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Мастера должны работать в одноразовых медицинских масках или респираторах. Также надевать перчатки.

"Должен быть пятидневный запас медицинских масок и дезинфицирующих средств", – говорит инспектор.

В туалете есть мыло и бумажные полотенца. Не хватает антисептиков. Также в салоне должен стоять отдельная урна для утилизации средств защиты. А как принимают клиентов?

"Есть дезинфекция рук, обязательно они заходят в маске. Температуру клиентам мы не меряем", – говорит Виктория Билодумова, владелица салона красоты.

Обязательный температурный скрининг – для сотрудников.

В следующей мастерской красоты тоже при входе – ни разметки, ни информационных материалов. Зато на столе лежат рекламные листовки, которые в период эпидемии запрещены. Каждый приходит в свое время. С масками хуже. Некоторые мастера не прикрывают нос. А одна из женщин носит многоразовую маску, которая запрещена.

Мастера работают без перчаток. Перед приемом нового клиента контактные поверхности обрабатывают антисептиками. Их разместили и при входе. Но проблема в том, что они не соответствуют нормам.

"Надо, чтобы был спиртосодержащей антисептик. Не менее 60% изопропилового спирта. Или 70% этилового спирта", – отмечает инспектор.

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В салоне нет дезинфицирующих средств для проведения влажной уборки. И снова беда с полотенцами.

Кроме того, есть нарушение дистанции между клиентами, а термометр, которым якобы проводят температурный скрининг, еще даже не распакован.

Дальше – уже настоящая путаница. Одни работники уверяют, что измеряют температуру дома. А администратор утверждает, что лично проверяет перед работой каждого. Но даже не читала инструкцию по использованию термометра. Результаты проверок нигде не фиксируют.

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Еще нужно установить отдельную урну для утилизации масок и перчаток. Сегодня салону сделали предупреждение. Через некоторое время инспекторы наведаются снова. Если заведение замечаний не учтет, тогда уже будут составлять протокол и передавать дело в суд. За нарушение карантинных требований может быть штраф до ста семидесяти тысяч гривен.

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Эпидемиологи обращают вимание на три вещи, чтобы свести к минимуму риск подцепить коронавирус в помещении: это тщательная гигиена рук, соблюдение социальной дистанции. Также одно из самых важных – проветривание помещения – чем чаще, тем лучше.

"Если в помещении в большом, где работает большое количество людей, есть хорошая вентиляция, если люди не сидят друг у друга на голове, если в этом помещении оптимальная температура для нахождения человека – напомню, что это 19-21 градус, если влажность воздуха в этом помещении на уровне 55-65% – нет никаких рисков вообще там заболеть", – говорит Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

Еще одно правило: заболел – сиди дома. Украинцы до сих пор почему-то имеют такой культуры. Люди привыкли бежать на работу – даже с симптомами простуды.

Сделали прическу – время поработать над фигурой. Весь персонал спортзалов должен носить маски или респираторы. Администратор одного из заведений Киева правило игнорирует.

Каждому клиенту должны проводить температурный скрининг. Антисептики – в общем доступе, спиртосодержащие. Есть отдельная урна для масок. При входе – прайс на массажные процедуры, хотя они еще пока под запретом. В санузлах есть только мыло. Бумажных полотенец и антисептиков нет.

Для обеспечения дистанции каждый второй шкаф в раздевалке должен быть закрыт. На них следует нанести ограничительное маркировки.

Бар во время карантина не работает. Занятия разрешены, но с соблюдением дистанции – 1 человек на 5 квадратных метров. Если же занимается на тренажерах, эта площадь должна быть вдвое больше.

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Кроме того, в зале для тренировок антисептики тоже должны быть в общем доступе. Клиентам носить маску во время занятий не надо. Это касается только тренеров. Одноразовая маска или респиратор. Поверхности здесь обрабатывают дезинфицирующими средствами. Содержание – правильное. Но только три раза в день. Хотя нужно каждые два часа.

А вот в одном из заведений самой известной сети спортклубов разметка правильная. Также антисептики, специальная урна для утилизации масок и информационные плакаты о коронавирусе. Должны быть еще бумажные полотенца. Однако температуру меряют не всем клиентам. Также выдают ключи от шкафов, расположенных рядом. А это нарушение.

В раздевалке на шкафах нет ограничительных знаков для избежания скопления людей. Только в душевых кабинах. Маркировка есть на некоторых тренажерах. Дезинфекторы соответствуют требованиям. Уверяют – обрабатывают залы каждый час. А вот некоторые тренеры все же носят многократные маски

"Одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями запрещено", – подчеркивает инспектор.

В заведении также должен быть дежурный тренер, который будет следить за карантинным порядком. Расслабляться еще рано. Коронавирус никуда не делся. И соблюдение требований – лакмусовая бумажка для бизнеса: кому важны только собственные заработки, а кому – здоровье сотрудников и клиентов.

Между тем, высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщил сайту "Сегодня" , что в Украине снова планируют продлить карантин. По его словам, с большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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