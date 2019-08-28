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Взрыв в жилом доме в Дрогобыче: есть погибший

28 августа, 07:41

В больницы попали семеро пострадавших, среди них есть дети

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Дрогобыче в результате взрыва бытового газа в жилом доме погиб человек. Среди пострадавших есть дети, сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"По состоянию на 7:00 обнаружен один погибший из-под завалов спасены 6 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели рассказали, что из-за инцидента в медицинские учреждения госпитализировали семь человек, в том числе и четырех детей.

Отметим, что взрыв разрушил второй подъезд с первого по четвертый этаж дома. По предварительным данным разрушено семь жилых квартир и помещения парикмахерской. Сейчас здание полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения.

"К поисково-спасательным работам привлечены 173 чел. и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 88 чел. личного состава (три кинологические расчеты) и 16 единиц техники", – рассказали в ГСЧС.

Также сейчас на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.

Напомним, сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грущевського в Дрогобыче произошел взрыв газа, местным копам поступило сегодня ночью, в 2:50.

Кроме того, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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